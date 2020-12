Bericht: Dominik Szoboszlai hat sich für Wechsel zu RB Leipzig entschieden - Transfer schon im Januar?

Wie Sky weiter berichtet, soll Christoph Freund, Sportdirektor der Salzburger, bereits unter der Woche in Leipzig gewesen sein. Der Deal soll demnach noch vor Weihnachten finalisiert werden . Der 20-jährige Ungar besitzt in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel von 25 Millionen Euro.

Zuletzt sagte Freund schon im Podcast DAB Der Audiobeweis, dass er fest mit einem Weggang seines Stars nach Leipzig rechnet. "Schauen wir mal, was im Winter passiert, aber es ist schon eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er zu einem großen Verein wechselt", sagte er. Bei Spox und Goal sagte er zudem: "Wir wissen, dass er einer der begehrtesten jungen Spieler in Europa ist und viele große Clubs an ihm interessiert sind." Der Mittelfeldspieler sei so weit, "um dauerhaft in einer großen Liga eine gute Rolle spielen zu können."