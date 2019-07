Bericht: Douglas-Wechsel vom Hamburger SV zu Zenit St. Petersburg fix

Ansonsten herrscht laut "Bild" Einigkeit zwischen dem Hamburger SV und Zenit St. Petersburg über den Transfer von Douglas Santos. Nachdem ein paar letzte Angelegenheiten in der Personalie geklärt worden sind, wird der Olympiasieger von 2016 den Zweitligisten in Richtung Russland verlassen.

Vor einem Jahr fand sich kein Douglas-Abnehmer

Nun also Zenit, wo Santos in der Champions League spielen wird - und auch entsprechend verdienen wird. 2016 war er für 6,5 Millionen Euro von Atlético Mineiro zum HSV gewechselt. Für die 12 Millionen Euro wird der neue HSV-Vorstand Jonas Boldt versuchen, weitere Verstärkungen zu verpflichten, damit in der nächsten Saison im zweiten Anlauf die Rückkehr in die 1. Bundesliga gelingt.