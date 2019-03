Bericht: Drei Gruppen spalten die Mannschaft beim FC Schalke - Tedesco kaum akzeptiert

Wie schlimm ist es um den FC Schalke wirklich bestellt? Laut eines Berichts der Bild, liegt bei den Knappen einiges im argen. Demnach ist die Schalker Mannschaft inzwischen in drei Gruppen gespalten. Die Bild berichtet von einer "French Connection", einer "Ich-AG" und den "Bodenständigen".

Harit und Mendyl sorgen für Unruhe

Vor allem die sogenannte "French Connection" bereite deshalb große Probleme. Mitglieder dieser Gruppe innerhalb der Mannschaft seien demnach alle französichsprachigen Spieler wie Amine Harit, Nabil Bentaleb, Salif Sanße, Hamza Mendyl und Omar Marscarell. Vor allem die jungen Spieler Harit und Mendyl sollen dabei die Problemfälle sein . Durch sie hätten Unpünktlichkeit und Unprofessionalität Einzug in die Mannschaft gehalten, berichtet die Bild.

Einst waren sie für den FC Schalke 04 aktiv. Aber was machen Raúl, Christoph Metzelder, Ivan Rakitic und Emile Mpenza heute? Der SPORT BUZZER hat sich auf Spurensuche begeben. ©

50 ehemalige Spieler des FC Schalke 04 und was aus ihnen wurde

Jungen Spielern fehlt Respekt

Zudem fehlen diesen jungen Spielern Gegenpole in der Mannschaft, vor denen sie Respekt hätten, berichtet die Bild. Einzig Benjamin Stambouli sei demnach in der Lage mal auf den Tisch zu hauen, vor allem nach dem Abgang von Naldo im Winter zu der AS Monaco. Vermeintliche Führungsspieler wie Sebastian Rudy, der als Königstransfer vom FC Bayern gefeiert wurde, und Mark Uth würden lieber die "Ich-AG" bevorzugen. Beide kümmern sich demnach lieber um sich selbst und sehen sich als Opfer der schwachen Saison.