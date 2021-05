Bericht: Edin Terzic sagt Eintracht Frankfurt ab - BVB-Coach nicht bereit für Wechsel

Edin Terzic wird nicht neuer Trainer bei Eintracht Frankfurt. Dies berichtet der Kölner Stadt-Anzeiger (Donnerstagsausgabe). Demnach habe der Chefcoach von Borussia Dortmund dem neuen Frankfurter Sportchef Markus Krösche am Dienstagabend in einem persönlichen Gespräch abgesagt. Er fühle sich nach der emotionalen Saison nicht imstande, direkt eine Aufgabe bei einem anderen Bundesligisten zu übernehmen, hieß es weiter. Krösche wollte den 38 Jahre alte Interimscoach von Borussia Dortmund als Nachfolger von Adi Hütter verpflichten, berichteten Sport Bild und Bild am Mittwoch.

