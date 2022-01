Bericht: Einreise-Entscheidung im Fall von Tennis-Superstar Djokovic nicht vor Donnerstag

Darf er bleiben oder muss er ausreisen? Im Krimi um Tennis-Star Novak Djokovic und seinen Verbleib in Australien soll eine Entscheidung nach Berichten frühestens am Donnerstag fallen. Dem Serben war in der vergangenen Woche erst die Einreise verweigert worden, ein Gericht hatte die Entscheidung zunächst gekippt.