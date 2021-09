Bericht: Eintracht Frankfurt belegt Filip Kostic mit milder Geldstrafe - Grillabend für Team

Filip Kostic kommt für seinen vermeintlichen Streik vor dem Bundesliga-Spiel Eintracht Frankfurts gegen Arminia Bielefeld vor zwei Wochen offenbar glimpflich davon. Der Serbe muss, wie die Bild berichtet, eine Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro zahlen. Dazu werde Kostic der Mannschaft einen "Grillabend" spendieren. Kurz nach dem Vorfall wurde noch über eine Geldstrafe über 100.000 Euro plus ein internes Spiel Sperre berichtet. "Es wird keine Strafe geben, indem ich ihn aus dem Kader verbanne", entkräftete Trainer Oliver Glasner am Freitag jedoch die Gerüchte. Kostic steht damit im Kader für das Bundesliga-Spiel der Hessen am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN).

