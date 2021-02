Bericht aus Serbien: Eintracht Frankfurt will Luka Jovic fest verpflichten - Silva vor Abgang?

So ganz überzeugend ist die Bilanz von Luka Jovic seit seiner Rückkehr zu Eintracht Frankfurt noch nicht. Gerade einmal fünf Kurzeinsätze sammelte der serbische Stürmer seit seinem Januar-Leihtransfer von Real Madrid. Beeindruckend allerdings: Schon drei Treffer hat er auf seinem Konto, zwei davon direkt im ersten Spiel gegen den FC Schalke 04. Wohl auch deshalb will Frankfurt laut eines Berichts der serbischen Zeitung Republika den Stürmer wieder fest verpflichten .

Dafür müsste allerdings ein aktueller Stammspieler den Verein verlassen: Der derzeit so treffsichere Andre Silva. Er wird schon länger mit dem La-Liga-Tabellenführer Atletico Madrid in Verbindung gebracht. Bei den Frankfurter hoffen sie laut Repbulika angeblich darauf, den Portugiesen für mindestens 30 Millionen Euro verkaufen zu können. Damit würden die Frankfurter ihren Einsatz fast verzehnfachen. Bei seinem Wechsel vom AC Milan zur SGE überwiesen Fredi Bobic und Co. angeblich "nur" drei Millionen Euro nach Italien.