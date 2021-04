Bericht: Eintracht Frankfurt will Ralf Rangnick als Hütter- und Bobic-Nachfolger verpflichten

Demnach sei die Wunschvorstellung des aktuellen Bundesliga-Tabellenvierten, dass der 62-Jährige bei der SGE in der kommenden Saison eine Doppelfunktion beim Verein als Trainer und Sportvorstand übernimmt. Im Jahr danach soll Rangnick dann nur noch als Sportvorstand arbeiten und quasi seinen eigenen Nachfolger als Coach suchen. Dem Bericht zufolge sollen die konkreten Schritte zwischen Rangnick und den Frankfurtern bereits in den kommenden Tagen folgen.

Rangnick galt zuletzt bereits als Wunschkandidat für den Posten als Sportvorstand bei Schalke 04, sagte den Königsblauen jedoch am Ende ab . "Ich hätte mich gerne eingebracht (...). Leider sehe ich mich aufgrund der zahlreichen Unwägbarkeiten innerhalb des Vereins derzeit nicht in der Lage, die sportliche Verantwortung bei S04 zu übernehmen", ließ er über seinen Medienberater verbreiten. Die Gelsenkirchener installierten schließlich Peter Knäbel als Nachfolger von Jochen Schneider. Rangnick blieb damit auf dem Markt - und wurde zuletzt immer wieder auch als potenzieller Ersatzmann beim DFB für den im Sommer zurücktretenden Bundestrainer Joachim Löw gehandelt.

Erst am Montag hatte Rangnick einen Berater-Job angenommen - beim russischen Erstligisten Lokomotive Moskau: Wie ein Sprecher am Montag bestätigte, handelt es sich dabei um die Erstellung eines sportlichen und strukturellen Konzepts. In diesem Zusammenhang war Rangnick am Sonntag beim Derby zwischen Lok und Spartak Moskau zu Gast, worüber russische Medien berichtet hatten