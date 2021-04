Bericht: Eintracht Frankfurt kontaktiert Salzburg-Trainer Jesse Marsch als Nachfolger für Adi Hütter

Eine Rückkehr in die Messestadt scheint Marsch aber durchaus zu reizen, wie er in einem Interview mit Sky verriet. "Natürlich verstehe ich diesen Verein sehr gut. Wenn man mich fragt: Was ist die Vorstellung, was ist der beste Fit? Natürlich ist Leipzig eine Top-Idee" , sagte der ehemalige Co-Trainer von RB Leipzig (Saison 2018/2019) im Rahmen der Sendung "Meine Geschichte - Das Leben von".

Marsch schwärmt von der Bundesliga

Überhaupt zeigte sich Marsch in der Vergangenheit einem künftigen Engagement in der Bundesliga nicht abgeneigt. "Ich finde die Bundesliga eine super Liga. Ich mag das Niveau, die Stadien, die Fußball-Kultur. Mein Jahr als Co-Trainer in Leipzig war großartig. Es ist immer ein Kompliment, wenn ich meinen Namen im Zusammenhang mit einem Trainer-Posten in Deutschland lese. Das hätte ich nie in meinem Leben gedacht. Deshalb sehe ich die Bundesliga als eine überragende Chance für mich“, erklärte der Salzburg-Coach noch im Februar auf SPORTBUZZER-Nachfrage.