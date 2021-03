Bericht: Eintracht Frankfurt setzt Fredi Bobic unter Druck - Sportvorstand soll sich zu Hertha BSC bekennen

Diese Nachricht sorgte in der vergangenen Woche für einen Knall: Am Dienstag bestätigte Fredi Bobic in der ARD, dass er Eintracht Frankfurt als Sportvorstand im Sommer nach fünf Jahren vorzeitig verlassen werde. Als Begründung gab der Manager persönliche Gründe an - und die Tatsache, dass er seinen Abschied schon für 2020 geplant hatte, er vom Verein jedoch gebeten wurde, auch die aktuelle Saison während der Corona-Pandemie zu managen. Der Vertrag des 49 Jahre alten Ex-Nationalspielers läuft noch bis 2023 - wird das auch so bleiben? Nach Informationen der Bild könnte es durchaus möglich sein, dass Bobic die Eintracht nicht verlassen darf.

