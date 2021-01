Bericht: Europameisterschaft nicht in 12 Ländern – vier Szenarien zur Austragung

Kann die Europameisterschaft überhaupt stattfinden? Darüber wird seit Wochen aufgrund der Coronavirus-Pandemie diskutiert. Nachdem das Turnier vom vergangenen Jahr schon in diesen Sommer verlegt wurde, prüft die UEFA laut eines Berichts von RTL/ntv nun vier Szenarien, um die EM durchführen zu können. Eine Austragung in zwölf Ländern sei demnach aber fast ausgeschlossen.

Laut des Berichts soll der Reiseverkehr möglichst stark eingeschränkt werden. Deshalb prüfe die UEFA derzeit vier verschiedene Szenarien. Der erste Gedanke sieht demnach vor, dass die EM in zehn Ländern gespielt wird , wodurch zwei urspünglich geplante Austragungsorte leer ausgehen würden. Ein zweites Szenario sieht aktuell vor, das Turnier auf fünf Städte in fünf verschiedenen Ländern zu begrenzen.

Aber auch weitere Reduzierungen der Austragungsorte spielen eine Rolle. Demnach wird innerhalb der UEFA darüber diskutiert, ob eine Austragung in zwei oder drei Ländern mit mehreren Städten möglich wäre - wie etwa bei dem gemeinsam ausgetragenen EM-Turnier in Polen und der Ukraine 2012. Aber auch die klassiche Variante mit nur einem Land als Ausrichter soll diskutiert werden. Welches Land dafür infrage käme, ist aber offen. Schon im vergangenen Jahr schmiss Russland einmal seinen Hut für einen solchen Plan in den Ring. Die Stadien wären von der WM 2018 noch auf neuestem Stand.