Bericht: EM-Gruppenphase für Nationalspieler Lukas Klostermann vorzeitig beendet

Eine Option weniger für den Bundestrainer: Abwehrspieler Lukas Klostermann steht der deutschen Nationalmannschaft wohl mindestens in den beiden noch ausstehenden Gruppenspielen am Samstag gegen Portugal (18 Uhr, ARD und MagentaTV) und vier Tage später gegen Ungarn (21 Uhr) nicht zur Verfügung. Wie der Kicker berichtet, habe eine MRT-Untersuchung ergeben, dass sich der 25 Jahre alte Profi von RB Leipzig einen kleinen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen habe. Klostermann hatte die Verletzung am Mittwoch im Training erlitten und am Donnerstag schon nicht mehr mit der Nationalmannschaft trainiert.

Auch in einem möglichen Achtelfinale, in dem das DFB-Team frühestens am 27. Juni im Einsatz ist müsste Klostermann wahrscheinlich passen. Frühestens könnte er wohl wieder im Viertelfinale zur Verfügung stehen. Die Spiele in der Runde der letzten acht finden am 2. und 3. Juli statt.