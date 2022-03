Bericht entfacht Debatte um Haaland-Ausstiegsklausel – Fjörtoft geht von Lewandowski-Wechsel aus

Torjäger Erling Haaland soll bei einem Wechsel laut der britischen Zeitung Sun erneut eine Ausstiegsklausel in seinen Vertrag bekommen. Im Rennen um den norwegischen Stürmer des Bundesliga-Zweiten Borussia Dortmund habe Manchester City zwar die finanziellen Mittel, der amtierende Premier-League-Champion "habe aber noch ein bisschen Arbeit zu erledigen, um seinen Mann zu bekommen", schrieb das Boulevardblatt. Derartige Klauseln seien in England nicht so gewöhnlich wie beispielsweise in Spanien.

