Bericht: Erste Verhandlungen wegen Adeyemi-Transfer zum FC Bayern - Salzburg-Abschied wohl beschlossen

Der FC Bayern München macht offenbar Ernst! Nach Informationen des Pay-TV-Senders Sky treibt der Rekordmeister seine Bemühungen um eine Verpflichtung des deutschen Nationalspielers Karim Adeyemi voran. Der 19-Jährige, der aktuell für RB Salzburg in Österreich spielt, gilt als Sturm-Hoffnungsträger und kam unter Bundestrainer Hansi Flick bereits in drei Länderspielen zum Einsatz (ein Tor). Jetzt der Wechsel zum FCB? Laut Bericht des TV-Senders, gab es am Samstag in München an der Säbener Straße eine Verhandlungsrunde mit Berater Thomas Solomon und Adeyemis Vater Abbey Adeyemi, um das Toptalent zu verpflichten.

