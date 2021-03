Bericht: Esther Sedlaczek wird "Sportschau"-Moderatorin - und löst Matthias Opdenhövel ab

Seit fast zehn Jahren ist Esther Sedlaczek als Sport-Moderatorin für den Pay-TV-Sender Sky tätig - nun soll offenbar ein Job-Wechsel anstehen. Einem Bericht der Bild zufolge wird die 35-Jährige ab der kommenden Bundesliga -Spielzeit die ARD-"Sportschau" moderieren - im Wechsel mit Alexander Bommes und Jessy Wellmer. Matthias Opdenhövel, der unter anderem auch für den Privatsender Pro7 moderiert ("The Masked Singer") soll dagegen aus dem Team ausscheiden. Eine offizielle Bestätigung der ARD gab es am Mittwochabend nicht.

Der Wechsel käme überraschend: Sedlaczek ist, seitdem sie sich 2011 in einem Moderatoren-Casting durchsetzte, ein fester Bestandteil des Sky-Teams und kam zuletzt vor allem in der Live-Berichterstattung der Bundesliga am Samstagnachmittag gemeinsam mit Experte Dietmar Hamann zum Einsatz. In dieser Saison kam Sedlaczek auch als Moderatorin im DFB-Pokal zum Einsatz. Auch als Field-Reporterin und Interviewerin arbeitete die gebürtige Berlinern zuletzt.