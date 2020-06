Bericht: Europa-League-Turnier in NRW fix - Köln soll Zuschlag für Finale bekommen 

Vor einer Woche hatte der SPORTBUZZER exklusiv berichtet, dass das Europa-League-Finalturnier in Nordrhein-Westfalen ausgerichtet werden soll: Gelsenkirchen, Köln und Düsseldorf hatten sich um die Austragung beworben, zusätzlich zur Stadt Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet. Laut Corriere dello Sport ist die Entscheidung nun gefallen: Der Wettbewerb soll zwischen dem 10. und 21. August demnach in NRW ausgetragen werden - den Zuschlag für das Finale soll das Kölner Rheinenergiestadion bekommen haben. Mit einer offiziellen Mitteilung durch die UEFA ist in Kürze zu rechnen; die Entscheidung über die Ausrichtung der Finalturniere von Champions und Europa League trifft das Exekutivkommitee der UEFA bei seiner Sitzung am 17. und 18. Juni. Lutz Wingerath, Geschäftsführer der Kölner Sportstätten, hielt sich noch bedeckt, sagte gegenüber dem Express lediglich: "Für uns zählt, was UEFA-Präsident Ceferin am Mittwoch verkündet. Erst dann ist die Entscheidung amtlich.“

Der Europa-League-Wettbewerb war wie die Champions League Mitte März wegen der sich ausbreitenden Corona-Pandemie mitten im Achtelfinale unterbrochen worden. Die restlichen Spiele sollen nun wie in der Königsklasse als Blitzturnier an einem Standort ausgerichtet werden, dementsprechend würden auch die noch ausstehenden Achtefinal-Rückspiele in NRW stattfinden. Drei deutsche Mannschaften befinden sich mit Leverkusen, Wolfsburg und Frankfurt noch im Wettbewerb.

Internationale Pressestimmen zum Frankfurt-Aus in der Europa League So sehen Sieger aus! Chelsea schafft als vierter englischer Verein nach Liverpool, Tottenham und Arsenal den Einzug in ein europäisches Finale. Die Frankfurter sind am Boden. Der SPORTBUZZER zeigt die Reaktionen der internationalen Presse! ©