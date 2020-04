Bericht: Weil Eurosport nicht an die DFL zahlt, darf DAZN keine Bundesliga übertragen

DAZN ist von Eurosport abhängig

Und nicht nur der Differenz-Betrag von 30 Millionen Euro soll das Problem sein. Denn: auch DAZN scheint sich zu zieren, seinen Anteil an Eurosport zu überweisen - in der Sorge, dass Geld könne am Ende gar nicht bei der DFL und ihren Klubs ankommen. DAZN selbst hält darüber hinaus noch ein eigenes Paket mit Highlight-Rechten in der bis 2021 laufenden Rechteperiode und hat dafür trotz der Corona-Krise auch schon bezahlt, stellte Seifert auf der Pressekonferenz am Donnerstag klar . Dabei hatte DAZN jüngst zunächst weltweit alle Zahlungen an Ligen und Verbände gestoppt .

Nun steht also die Übertragung der Partien für DAZN auf dem Spiel, so lange Eurosport nicht die restliche Summe - gut zehn Millionen Euro - an die DFL überweist. Der Hintergrund der Probleme: Weil Eurosport und dessen Mutterkonzern auch die Rechte an den Olympischen Spielen halten, diese aber um ein Jahr in den Sommer 2021 verschoben wurden, muss der Sender mit erheblichen finanziellen Einbußen rechnen. Mit dem Event in Tokio verschiebt sich naturgemäß auch die Vermarktung - also fehlt Geld, dass für dieses Jahr eingeplant war.