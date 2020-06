Bericht: Ex-Bayern-Coach Niko Kovac kassiert volle Meisterprämie - drittes Vertragsjahr fällt weg

Als im April 2018 die Verpflichtung von Niko Kovac als neuer Trainer des FC Bayern offiziell bekanntgegeben wurde, hieß es laut Vereinsmeldung, dass der Kroate "einen Dreijahresvertrag, der bis zum 30. Juni 2021 datiert ist" unterschrieben habe. Damit kassiert der 48-Jährige, der am 3. November von seinen Aufgaben entbunden wurde, die volle Meisterprämie, nachdem der Rekordmeister am Dienstagabend beim 1:0-Sieg in Bremen durch einen Treffer von Robert Lewandowski zum 30. Mal den Gewinn der Meisterschale klar gemacht hatte.