Bericht: Ex-Bayern-Profi Xherdan Shaqiri steht vor Wechsel in die USA

Der frühere FC-Bayern - und Gladbach-Profi Xherdan Shaqiri steht einem Bericht der Zeitung Blick zufolge vor einem Wechsel von Olympique Lyon in die USA zu Chicago Fire. Der 30 Jahre alte Schweizer war erst im vergangenen August vom FC Liverpool nach Frankreich gewechselt und ist in Lyon noch Teamkollege des früheren deutschen Nationalspieler Jérôme Boateng. Beide spielten bereits in der Bundesliga beim FC Bayern zusammen.

