Bericht: Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac unmittelbar vor Unterschrift bei AS Monaco

Das wäre ein echter Hammer! Nach Informationen der französischen Sportzeitung L'Equipe steht Niko Kovac unmittelbar vor der Unterschrift beim Ligue-1-Klub AS Monaco. Der Kroate, der bis November Trainer des FC Bayern München war und nach einer 1:5-Niederlage bei seinem früheren Klub Eintracht Frankfurt gehen musste, soll dem Blatt zufolge in den kommenden Stunden seinen Vertrag unterzeichen.

Der 48-Jährige war in den vergangenen Monaten immer wieder mit neuen Aufgaben in Verbindung gebracht worden. Unter anderem galt er bei Hertha BSC und Borussia Dortmund als heißer Kandidat, auch Klubs aus der englischen Premier League sollen an Kovac interessiert gewesen sein. Nun hat er sich offenbar für die Monegassen entschieden, die Roberto Moreno im Gegenzug den Laufpass gegeben haben sollen. Dem Spanier, der erst im Dezember 2019 installiert worden war, soll diese Entscheidung am Mittag mitgeteilt worden sein.