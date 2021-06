Bericht: Ex-BVB-Trainer Lucien Favre vor Unterschrift bei Crystal Palace

Sechs Monate nach dem Aus bei Borussia Dortmund steht Lucien Favre vor einer Rückkehr ins aktive Trainer-Geschäft. Wie englische Medien übereinstimmend berichten, soll der Schweizer der neue Chefcoach des Londoner Premier-League-Klubs Crystal Palace werden. Favre, der auch beim FC Everton im Gespräch ist, stünde kurz vor der Unterschrift, meldete die Daily Mail am Montagabend. Dem Bericht zufolge habe es zwischen den Eagles und dem Ex-BVB-Trainer "positive Gespräche" gegeben, über die unter anderem der Guardian berichtete.

Bei Palace würde der 63-Jährige die Nachfolge von Trainer-Legende Roy Hodgson antreten, der seine Laufbahn am Ende der vergangenen Saison beendet hatte. Die Londoner waren in den vergangenen Wochen mit verschiedenen Kandidaten in Verbindung gebracht worden und hatten Gespräche mit Ex-Wolverhampton-Trainer Nuno Espirito Santo geführt, die allerdings zu keinem Abschluss geführt hatten. Auch Swansea-Trainer Steve Cooper galt als Kandidat.