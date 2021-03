Bericht: Ex-Bayern-Star Ribéry liebäugelt mit Bundesliga-Rückkehr - auch AC Monza interessiert

Das wäre ein spektakuläres Comeback in der Bundesliga! Der ehemalige Superstar von Rekordmeister FC Bayern München, Franck Ribéry, könnte schon bald wieder in Deutschlands höchster Spielklasse auflaufen. So berichtet die italienische Gazzetta dello Sport von Gedankenspielen des Ex-Müncheners, die einen Transfer zurück nach Deutschland vorsehen. Demnach soll es bereits mehrere Interessenten geben. Konkrete Namen nannte das Blatt nicht.

