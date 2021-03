Bericht: Ex-Nationalspieler Benedikt Höwedes und Mario Gomez werden Experten bei Amazon

"Ronaldos Versagen": Scharfe Kritik am Superstar nach Juventus-Aus in der Champions League

Möglich macht das ein neuer TV-Vertrag. Mit der Fußball-Saison 2021/22 steigt der Streamingdienst Amazon Prime Video auch in Deutschland in die Live-Sportübertragung ein. Bei der Rechtevergabe der UEFA für die Champions League hat Amazon den Zuschlag für das Paket A1 erhalten, das die Übertragung der Topspiele am Dienstagabend beinhaltet. Insgesamt werden so 16 Partien der kommenden Saison dort zu sehen sein.