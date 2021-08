Bericht: Ex-Nationalspieler Benedikt Höwedes wird DFB-Manager in Ausbildung

Benedikt Höwedes wird wohl schon bald wieder in den Diensten der deutschen Nationalmannschaft stehen. Wie die Sport Bild berichtet, wird der 44-malige Nationalspieler als Auszubildender in die DFB-Auswahl zurückkehren. Als Manager in Ausbildung soll er dort sämtliche Zuständigkeitsgebiete des Teammanagements durchlaufen. Anvisiert sei eine Zusammenarbeit bis mindestens zur WM 2022 in Katar. In diesem Zeitraum soll Höwedes dem Bericht zufolge als Bindeglied zwischen Management und Team arbeiten. Demnach sei der ehemalige Bundesliga-Verteidiger sogar ein potenzieller Kandidat für die Nachfolge von DFB-Direktor Oliver Bierhoff, dessen Kontrakt beim Verband noch bis Juli 2024 datiert ist.

