Bericht: Ex-Publikumsliebling Ludovic Magnin Trainer-Kandidat beim VfB Stuttgart

Nach der Entlassung von Trainer Tim Walter kurz vor Weihnachten sucht der VfB Stuttgart einen Nachfolger, der die Schwaben in der Rückrunde zurück in die Bundesliga führen kann. Einer der gehandelten Namen ist dabei Zsolt Löw, der Assistent von Thomas Tuchel bei Paris Saint-Germain - allerdings längst nicht der einzige. Auch ein früherer Profi des VfB bereichert nun die Kandidatenliste, die insgesamt drei Namen umfassen soll.

In seiner aktiven Zeit bei den Schwaben war der frühere Rechtsverteidiger 2007 Deutscher Meister geworden. "*Die Zeit in Stuttgart war die beste Zeit meiner Karriere. Dort hat alles gepasst"*, sagte er in einem Feature der VfB-Website anlässlich seines 40. Geburtstags vor einigen Monaten. "Als ich 2007 mit Marco Streller im Cabrio durch die Stadt gefahren bin und die Fans fast durchgedreht sind, war das der schönste Moment meiner Karriere."