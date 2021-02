Bericht: Ex-Schalke-Trainer David Wagner liebäugelt mit Job beim AFC Bournemouth

Gut vier Monate nach seiner Entlassung bei Schalke 04 liebäugelt David Wagner offenbar mit einer Rückkehr auf die britische Insel: Wie The Athletic berichtet, habe der 49-Jährige beim englischen Zweitligisten AFC Bournemouth sein Interesse am momentan vakanten Trainerjob hinterlegt. Derzeit wird Tabellensechste der Championship, der sich in der vergangenen Woche von Jason Tindall trennte, vom ehemaligen Nationalspieler Jonathan Woodgate betreut. Als langfristige Alternative gelte diese Interimslösung jedoch nicht.

Wagner hat bereits Erfahrungen in der englischen zweiten Liga gesammelt. Vor seinem Engagement in Gelsenkirchen war der Trauzeuge von Liverpool-Trainer Jürgen Klopp gut drei Jahre bei Huddersfield Town tätig. Er führte den Klub in die Premier League und hielt den Verein ein Jahr lang in der höchsten englischen Spielklasse. In der nachfolgenden Saison konnte er die Erfolgsgeschichte jedoch nicht fortsetzen und wurde schließlich beurlaubt.