Bericht: FC Barcelona sticht FC Bayern aus - Sergino Dest vor Unterschrift bei den Katalanen

Späte Transfer-Niederlage für den FC Bayern München? Wie der katalanische TV-Sender TV3 berichtet, hat der FC Barcelona das Rennen um Außenverteidiger Sergino Dest von Ajax Amsterdam gegen den Bundesligisten gewonnen. Der 19 Jahre alte in Holland geborene US-Nationalspieler soll dem Bericht zufolge bereits in den kommenden Tagen seinen Vertrag beim Verein von Superstar Lionel Messi unterschreiben. Barcelona hätte Ajax in den Verhandlungen mit der gebotenen Ablöse von 20 Millionen Euro plus 5 Millionen Euro Bonuszahlungen überzeugt, heißt es.

Die Bayern sollen laut Sky-Bericht vom Dienstagabend ebenfalls 20 Millionen Euro für Dest, mit dem sich der deutsche Rekordmeister bereits einig sein soll, geboten haben. FCB-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte am Sonntag das Interesse am US-Amerikaner grundsätzlich bestätigt. "Es ist bekannt, dass der Trainer auf der rechten Seite einen Backup für Pavard haben möchte, Hasan Salihamidzic arbeitet daran", sagte der Vorstandsvorsitzende bei Sky90 und wurde mit Blick auf Dest konkreter. "Es gibt keine Einigung", betonte Rummenigge und wies Berichte über einen unmittelbar bevorstehenden Transfer zurück: "So weit sind wir noch nicht."

Zuvor hatte bereits die holländische Zeitung De Telegraaf über ein Angebot des FC Barcelona für den Rechtsverteidiger berichtet. Die Katalanen galten bereits seit längerem als potenzieller Mitbewerber der Münchner. Die Verbindung zwischen Barca und Ajax Amsterdam gilt zudem seit Jahrzehnten als eng - nicht erst, seit mit Ronald Koeman ein früherer Spieler und Trainer der Amsterdamer neuer Chefcoach von Messi & Co. ist. Auch Ajax-Sportdirektor Marc Overmars spielte früher in Katalonien.

Barcelona-Rechtsverteidiger Nelson Semedo hat sich bereits verabschiedet

Das große Plus des FC Barcelona: Beim Vizemeister der La Liga winkt dem dreimaligen Nationalspieler der USA offenbar ein Stammplatz. So verabschiedete sich am Dienstagabend der etatmäßige Rechtsverteidiger Nelson Semedo, ähnlich wie zuvor Arturo Vidal vor dessen Wechsel, via Instagram von den Barca-Fans. Der Portugiese steht vor einem Transfer zu den Wolverhampton Wanderers. Damit dürfte der Messi-Klub auch über ausreichend Budget für den Dest-Deal verfügen. Barcelona, das in der Corona-Krise wie alle anderen Klubs der spanischen Liga staatliche Unterstützung erhalten hat, kann zudem erst dann Transfers abschließen, wenn die dadurch erfolgten finanziellen Verluste über Abgänge oder eingesparte Gehälter refinanziert werden können