Bericht: FC Barcelona gibt schriftliches Angebot für Robert Lewandowski ab - Ablöse zu niedrig?

Robert Lewandowski und der FC Barcelona: Die Verhandlungen über einen Transfer des Bayern-Superstars nehmen nun offenbar an Fahrt auf. Barca hat für den FIFA-Weltfußballer, der seinen bis 2023 laufenden Vertrag bei den Bayern nicht verlängern will, laut eines Berichts der Bild ein erstes schriftliches Angebot abgegeben. Demnach wollen die Katalanen Lewandowski für 32 Millionen Euro in diesem Sommer verpflichten. Problem für Barcelona: Der FC Bayern soll mindestens rund 40 Millionen Euro für einen vorzeitigen Transfer fordern.

