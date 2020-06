Bericht: FC Barcelona und Juventus Turin einig über Tauschgeschäft - Arthur und Pjanic wechseln ihre Klubs

Kaum wird in den Topligen Spaniens und Italiens wieder gespielt, da bahnt sich bereits ein erster Transfer-Deal an. Laut einem Bericht des Guardian sind sich der FC Barcelona und Juventus Turin über ein Tauschgeschäft mit den Mittelfeld-Akteuren Arthur und Miralem Pjanic einig.

Im Raum steht zudem eine Bonuszahlung von 10 Millionen Euro, die Juventus obendrein an den spanischen Spitzenverein überweist. Während Arthur bei der "Alten Dame" einem Vertrag bis 2025 zugestimmt haben soll, willigte Pjanic offenbar in einen Kontrakt bis zum Jahr 2024 ein - der Medizincheck stehe noch aus. Da sowohl Barca als auch Juve noch in der Champions League vertreten sind, soll der Deal erst nach Ende des Finalturniers in Lissabon über die Bühne gehen.