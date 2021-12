Bericht: FC Barcelona offen für Dest-Transfer - FC Bayern und Arsenal mit Interesse?

Der FC Barcelona muss in der aktuellen Zeit auf jeden Cent achten: Der Verein steckt in einer tiefen finanziellen Krise, und doch sollen Transfers wie der von ManCity-Star Ferran Torres für geschätzte 50 Millionen Euro Ablöse über die Bühne gehen. Wie soll das funktionieren? Offenbar auch mit Spielerverkäufen in diesem Winter. Wie das US-Sportportal ESPN berichtet, ist Barca offen für Gespräche über einen Transfer des Rechtsverteidigers Sergino Dest. Der 21 Jahre alte US-Nationalspieler wechselte erst im vergangenen Jahr von Ajax Amsterdam zu den Katalanen, konnte die Erwartungen jedoch nicht erfüllen.

