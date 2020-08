Bericht: FC Barcelona ohne Kenntnis über angeblichen Wechselwunsch von Superstar Lionel Messi

Bayern-Boss Rummenigge adelt Trainer Flick und glaubt an neue Ära: "Bleibt hoffentlich noch ganz lange"

Zuvor hatte der brasilianische Sender Esporte Interativo am Sonntag berichtet, der 33-Jährige habe dem Klub seinen Wunsch nach einem Wechsel mitgeteilt. Dies will der für Barça zuständige Reporter des Senders nach dem krachenden Champions-League-Aus mit dem 2:8 gegen den FC Bayern erfahren haben. Ein Vertrauter Messis wurde mit den Worten zitiert, er habe den Argentinier noch nie so entschlossen zu einem Transfer gesehen.