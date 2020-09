Bericht: FC Barcelona will Transfer von Antonio Rüdiger - DFB-Star darf Chelsea wohl verlassen

Kommt es in dieser Transfer-Periode noch zu einem großen Transfer mit deutscher Beteiligung? Die Zukunft von Antonio Rüdiger beim FC Chelsea ist offen. Der 27-Jährige darf den Premier-League-Klub offenbar sofort verlassen, wie Trainer Frank Lampard andeutete: "Ich will nicht nicht so viele Spieler haben, die unregelmäßig spielen und denken, sie würden nicht zum Kader gehören und nicht die Minuten erhalten, die sie wollen", wird der Blues-Coach vom Telegraph zitiert. Jetzt vermeldet der Kicker, dass es bereits erste Interessenten gibt: So soll Rüdiger beim FC Barcelona und Ex-Klub AS Rom auf dem Wunschzettel ganz oben stehen.

Der 27-Jährige war vor drei Jahren für 35 Millionen Euro von der AS Rom gekommen und hatte seither 115 Partien für die Londoner absolviert und sechs Tore geschossen. Für die deutsche Nationalmannschaft absolvierte der gebürtige Berliner seit 2014 31 Spiele; mit dem DFB gewann er 2017 den Confederations Cup. Barcelona - das wegen der Corona-Krise finanzielle Probleme hat - und Rom streben demnach eine Leihe des Deutschen an, der noch bis 2022 in London unter Vertrag steht.