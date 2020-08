Bericht: FC Barcelona will Ivan Rakitic günstig abgeben – Transfer zurück zum FC Sevilla?

Der FC Barcelona wird seinen Kader verändern und vor allem verjüngen. Den Maßnahmen könnte auch Mittelfeldspieler Ivan Rakitic zum Opfer fallen. Mit 32 Jahren gehört er defintiv nicht mehr zu den jungen Spielern im Barca-Kader und soll die Katalanen schon ab 10 Millionen Euro Ablöse verlassen dürfen, berichtet das Blatt Mundo Deportivo. Ein großer Interessent auf eine Verpflichtung des kroatischen Vizeweltmeisters ist nach Berichten der spanischen Sportzeitung Marca Rakitics Ex-Klub FC Sevilla.

In Andalusien kickte Rakitic schon von 2011 bis 2014 und reifte dort zu einem der besten zentralen Mittelfeldspieler der Welt. Zuvor hatte er bereits für den FC Schalke 04 in der Bundesliga und den FC Basel in seinem Geburtsland Schweiz gespielt. In seiner Zeit bei Sevilla lernte er auch seine Frau kennen.

Wohlfühlfaktor entscheidend Dass sich seine Familie dort, wo er spielt, wohlfühlt, ist ein Hauptkriterium für den zweifachen Vater. "Das Wichtigste ist, dass ich an einem Ort sein möchte, an dem ich geliebt, respektiert und gebraucht werde und an dem meine Familie und ich uns wohlfühlen", hatte er bereits im April gegenüber Mundo Deportivo gesagt: "Ich bin kein Sackkartoffeln, mit dem man alles machen kann."

