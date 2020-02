Bericht: FC Bayern mit Vorstoß in Verhandlungen mit Ajax Amsterdam um Transfer von Sergino Dest

Tütet der FC Bayern bald seinen zweiten Neuzugang für die kommende Saison ein? Wie die beiden niederländischen Zeitungen Voetbal International und Algemeen Dagblad am Dienstag übereinstimmend berichten, soll es zu einer Annährung zwischen Ajax Amsterdam und dem FC Bayern bezüglich eines Transfers von Sergino Dest gekommen sein .

Laut der Berichte soll Ajax Amsteram bereit sein, den Rechtsverteidiger für 26 Millionen Euro ziehen zu lassen . Sein Vertrag in Amsterdam läuft noch bis 2022. Sein aktueller Marktwert liegt allerdings bei "nur" 12 Millionen Euro. Beide Zeitungen gehen davon aus, dass ein Wechsel zustande kommen wird.

Dest schon als Zuschauer beim FC Bayern

Einen Wintertransfer hatte Ajax zuletzt noch ausgeschlossen. Deshalb blieb das Außenverteidiger-Talent in den Niederlanden. Wie konkret das Interesse des FC Bayern an ihm ist, ließ sich allerdings zuletzt gut ablesen. Beim Spiel gegen die TSG Hoffenheim war der 19-Jährige, der für die US-Nationalmannschaft aufläuft, als Zuschauer in der Allianz Arena zu Gast.