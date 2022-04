Bericht: FC Bayern beobachtet Vertragssituation von Barcelona-Talent Gavi – Verbleib wahrscheinlich

Bedient sich der FC Bayern München einmal mehr beim FC Barcelona ? Zumindest hat der deutsche Rekordmeister offenbar ein Top-Talent der Katalanen ins Visier genommen. Wie die spanische Mundo Deportivo berichtet, sollen die Münchener die Vertragssituation des 17 Jahre alten Gavi genau beobachten. Der Kontrakt des jungen Spaniers in Barcelona läuft im Sommer 2023 aus. Dem Bericht zufolge sollen sich mehrere europäische Spitzenklubs aufgrund der bislang noch ausgebliebenen Verlängerung der Zusammenarbeit in Stellung bringen.

Das Interesse des FC Bayern wird jedoch als besonders besorgniserregend eingestuft. Bereits in der Vergangenheit hatten die Münchener sich bei Barca bedient. So schlugen in der jüngsten Vergangenheit durchaus prominente Spieler wie Thiago (inzwischen FC Liverpool) oder Philippe Coutinho (inzwischen Aston Villa) den Weg von Spanien nach München ein. Wie es weiter heißt, sollen die Münchener Avancen auf eine Verpflichtung durch die Gerüchte um einen Wechsel von FCB-Torjäger Robert Lewandowski zu den Katalanen verstärkt worden sein. Dennoch würden die Barca-Bosse einen Verbleib des Youngsters als realistisch einstufen.