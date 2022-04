Bericht: FC Bayern muss in der Champions League gegen Villarreal auf Niklas Süle verzichten

Mit einer 0:1-Hypothek geht der FC Bayern München am Dienstag ins Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Villarreal (21 Uhr, Amazon Prime Video). Nicht mit dabei wird dann offenbar Verteidiger Niklas Süle sein. Wie der Kicker berichtet, wird der Defensivspieler nicht rechtzeitig fit. Süle habe die Vorbereitung auf die wichtige Partie in der Königsklasse aufgrund von Fieber, das ihn bereits im Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg (1:0) am Samstag zu einer Pause zwang, am Sonntag nicht aufnehmen können.

