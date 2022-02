Bericht: FC Bayern droht auch Ausfall von Sven Ulreich - Corona-Verdacht beim Vertreter von Manuel Neuer 

Nach dem bestätigten Ausfall von Manuel Neuer droht beim FC Bayern offenbar auch dessen Ersatzmann auszufallen. Wie die Bild berichtet, besteht bei Sven Ulreich der Verdacht auf eine Corona-Infektion. Wegen eines erhöhten Wertes beim jüngsten Test verpasst Ulreich demnach das Mannschaftstraining am Mittwoch und wird stattdessen ein weiteres Mal getestet, um sicherzugehen.

Bestätigt sich der Verdacht, wird Julian Nagelsmann am Samstag gegen den VfL Bochum (15.30 Uhr) und wohl auch in der Champions League am Mittwoch gegen RB Salzburg (21.00 Uhr) im Tor auf Christian Früchtl zurückgreifen müssen. Es wäre das Profi-Debüt für den 22-Jährigen.