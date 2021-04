Bericht: Bayern-Kandidat Max Aarons erhält Transfer-Freigabe von Norwich City

Max Aarons darf Norwich City in der kommenden Transfer-Phase offenbar verlassen. Einem Bericht der britischen Tageszeitung Independent zufolge hat der 21-Jährige vom bereits feststehenden Premier-League-Aufsteiger eine Freigabe erhalten. Sein Vertrag bei den "Canaries" läuft noch bis 2024. Mögliche Interessenten müssten für eine Verpflichtung deshalb wohl eine üppige Ablösesumme aufbringen. Im Raum stehen rund 35 Millionen Euro. Anzeige

Und die Mitbuhler um den Rechtsverteidiger des England-Klubs sollen durchaus prominent sein. So wurde Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern München in der Vergangenheit als möglicher Abnehmer für Aarons gehandelt. Dort wäre er als Backup für den gesetzten Rechtsverteidiger Benjamin Pavard eine durchaus sinnvolle Option. Die bisherige Alternative Bouna Sarr, der im vergangenen Sommer für acht Millionen Euro von Olympique Marseille nach München kam, konnte in seinen bisher sieben Bundesliga-Spielen nicht nachhaltig überzeugen.

Dem Bericht zufolge sollen die Münchener den gebürtigen Londoner jedoch nicht als einziger Klub auf dem Zettel haben. Demnach hätte der deutsche Rekordmeister Konkurrenz nicht nur aus der Premier League. So seien neben West Ham United und dem FC Everton auch der FC Barcelona und die AS Rom an einer Verpflichtung des Außenverteidigers interessiert.