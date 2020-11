Bericht: FC Bayern kassiert über 100 Millionen Euro TV-Geld - BVB knapp dahinter

Geldregen für den FC Bayern München: Wie der Kicker in seiner Montagsausgabe berichtet. kassiert der Triple-Sieger in dieser Saison 105,4 Millionen Euro an TV-Geldern (zusammengerechnet aus der nationalen und internationalen Vermarktung) - und sprengt damit die magische 100-Millionen-Euro-Marke. Dem Fachmagazin, das sich bei den genannten Summen auf eigene Recherche beruft, zufolge ist Borussia Dortmund dem Rekordmeister auf den Fersen, liegt allerdings mit 95,95 Millionen Euro knapp zehn Millionen Euro hinter dem FCB. Bayer Leverkusen belegt mit 88,07 Millionen Euro auf Platz drei der TV-Tabelle. Anzeige

Laut dem nur noch für diese Saison gültigen TV-Vertrag werden insgesamt 1,448 Milliarden Euro aus der nationalen und internationalen Vermarktung der Medienrechte in der Spielzeit 2020/21 an die 36 Profivereine der ersten und zweiten Liga auf der Basis eines Vier-Säulen-Modells (Bestandsschutz, Nachhaltigkeit, Nachwuchs und Wettbewerb) ausgezahlt - in einem Verhältnis 80:20 der Gesamteinnahmen für Bundesliga und 2. Liga. Das Unterhaus erhält nur einen Solidaritätsbeitrag von 8 Millionen Euro aus den internationalen Einnahmen. Der Rest geht komplett an die Erstliga-Klubs.

Schlusslicht in der aktuellen TV-Rangliste laut Kicker ist Arminia Bielefeld (34,31 Millionen Euro) hinter Union Berlin (37,07 Millionen Euro) und dem zweiten Erstliga-Aufsteiger VfB Stuttgart (45,71 Millionen Euro).