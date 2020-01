Bericht: FC Bayern leiht Ajax-Talent Nicolas Kühn aus - Transfer-Deal kurz vor Abschluss

Der FC Bayern München ist laut eines Berichts aus Holland erstmals auf dem Winter-Transfermarkt aktiv geworden. So soll der deutsche U20-Nationalspieler Nicolas Kühn nach Informationen der Zeitung De Telegraaf von Ajax Amsterdam zum FCB verliehen werden. Quellen aus dem holländischen Top-Klub würden dies bestätigen, schreibt das Blatt. In Deutschland hatte zuerst Sport1 über das Interesse der Bayern berichtet. Demzufolge soll Kühn zunächst aber nur in der zweiten Mannschaft des Rekordmeisters eingesetzt werden.

Der 20-Jährige gilt als großes Offensiv-Talent. 2019 wurde Kühn als bester U19-Jugendspieler mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet - ein prestigeträchtiger Preis, der 2018 noch an Leverkusen-Star Kai Havertz verliehen wurde. In der zweiten Mannschaft der Bayern würde der wendige Offensivspieler auf einen alten Bekannten treffen. Seit dieser Saison ist Sebastian Hoeneß Trainer von Bayern II - mit ihm arbeitete Kühn bereits in der U17 von RB Leipzig zusammen, wo der Junioren-Nationalspieler von 2015 bis 2018 unter Vertrag stand.