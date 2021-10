Bericht: FC Bayern verzichtet auf Winter-Trainingslager in Katar – Team erhält Weihnachts-Urlaub

Das Winter-Trainingslager in Doha hat seit Jahren Tradition beim FC Bayern München. Seit 2012 flog der deutsche Rekordmeister jedes Jahr im Januar in das Wüstenemirat Katar, um sich auf die Rückrunde der Bundesliga vorzubereiten. Doch nach 2021 wird der FCB laut einem Bericht der Bild auch im Jahr 2022 die Trainingszelte nicht in Katar aufstellen. Wie schon in diesem Winter verzichte der aktuelle Tabellenführer aus Termingründen auf die Reise, heißt es. Stattdessen werde das Team von Trainer Julian Nagelsmann auf dem heimischen Trainingsgelände in München an der Säbener Straße trainieren.

