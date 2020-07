Bericht: FC Bayern senkt Verkaufspreis für Thiago – Einigung mit FC Liverpool rückt wohl näher

Der Wechsel von Bayern-Star Thiago zum FC Liverpool nimmt weiter Form an. Der FC Bayern wolle den Spanier bei einer Ablösesumme von 30 Millionen Euro ziehen lassen. Dies berichtet die Sport Bild. Zuvor war von einer möglichen Ablösesumme von mindestens 40 Millionen Euro ausgegangen worden. Der Transfer des noch bis 2021 an den deutschen Rekordmeister gebundenen Edeltechnikers könnte also nun konkreter werden.

Demnach soll Liverpool bereit sein, rund 25 Millionen Euro für Thiago auf den Tisch zu legen. Die beiden Parteien nähern sich also preislich an. Dass Thiago seinen Vertrag beim FC Bayern nicht verlängern will, gilt schon seit einigen Wochen als sicher. Er soll auf der Suche nach einer neuen Herausforderung sein. Wollen die Bayern noch eine Ablöse für den Spanier kassieren, muss der Wechsel folglich in der aktuellen Wechselperiode (bis 5. Oktober) erfolgen oder im Winter über die Bühne gehen.