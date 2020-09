Bericht: FC Bayern ist sich mit Rechtsverteidiger Sergiño Dest einig - Ablösepoker mit Ajax Amsterdam

Der Wechsel von Sergiño Dest von Ajax Amsterdam zu Champions-League-Sieger FC Bayern nimmt immer konkretere Formen an. Laut einem Bericht der Bild ist sich der deutsche Rekordmeister bereits mit dem Spieler über einen Vierjahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr einig. Demnach soll der Transfer in den nächsten Tagen über die Bühne gehen.

Ein Vollzug scheitert noch an den Ablöseverhandlungen beider Klubs. So soll Ajax 20 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen fordern, die Münchner jedoch lediglich bereit sein, zehn Millionen plus Boni zu zahlen. Die Bild spekuliert über eine mögliche Einigung bei 15 Millionen Euro.