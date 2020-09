Bericht: FC Bayern mit Transfer-Interesse an England-Talent Tariq Lamptey von Brighton & Hove Albion

Holt der FC Bayern ein England-Talent? Wie Sport1 berichtet, soll der Quadruple-Sieger ernsthaftes Interesse an dem Rechtsverteidiger Tariq Lamptey haben. Der 19-Jährige spielt noch bei Brighton & Hove Albion in der Premier League und könnte noch in diesem Sommer wechseln.

Der FC Bayern ist auf der Suche nach einem Back-up für Benjamin Pavard. Wunschlösung Sergino Dest hat dem FC Bayern wohl inzwischen abgesagt und sich für den FC Barcelona entschieden - wenngleich der Deal noch nicht fix ist. Allerdings soll der US-Amerikaner von Ajax Amsterdam sich mit den Katalanen einig sein.

Und so geriet nun Lamptey in den Fokus von Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Das Toptalent hat laut Transfermarkt.de derzeit einen Marktwert von acht Millionen Euro, der Rekordmeister soll bereit sein, 15 Millionen Euro zu bieten. Allerdings fordert Brighton & Hove Albion noch einmal zehn Millionen Euro mehr für Lamptey, der am Mittwoch 20 Jahre alt wird. Er soll die Bayern-Verantwortlichen vor allem durch sein Tempo und dem Offensivdrang überzeugt haben.

Flick will breiten Kader für die Saison Immerhin: Laut Sport1 habe es bereits erste Kontakte zwischen dem FC Bayern und den Beratern des Spielers gegeben. Gut möglich, dass sich der Rekordmeister den Spieler bereits beim FC Chelsea genau angeguckt hatte, denn von dort aus wechselte er erst im Januar für 3 Millionen Euro in Englands Süden. An den ersten drei Spieltagen in dieser Saison bereitete er gleich drei Treffer vor - und hat inzwischen einen Stammplatz.