Bericht: FC Bayern setzt bei Transfers auf Sparpolitik - Upamecano soll kommen, Tolisso gehen

Acht Spieler hat der FC Bayern vor dieser Saison verpflichtet - fünf von ihnen kamen ablösefrei zum FC Bayern, zwei weitere (Bouna Sarr und Marc Roca) waren für unter zehn Millionen Euro zu haben. Nur Leroy Sané war mit 45 Millionen Euro alles andere als ein Schnäppchen. Doch schon jetzt zeigt sich: nur er kann dem FC Bayern tatsächlich weiterhelfen. Die Sparpolitik des Rekordmeisters im vergangenen Transferfenster hat nicht dazu beigetragen, dass die Qualität im Kader deutlich erhöht wurde. Nun drohen im Sommer zusätzlich die ablösefreien Abgänge von David Alaba und Jerome Boateng. Laut eines Berichts der SportBild will der Rekordmeister dennoch bei der Strategie bleiben, möglichst wenig Geld auf dem Transfermarkt auszugeben.

Ein "Königstransfer" soll nach Möglichkeit aber auch im Sommer abgewickelt werden. Dayot Upamecano steht wohl ganz oben auf der Einkaufsliste von Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Wie die SportBild weiter berichtet, sollen sich die Bayern beim Management des Franzosen erbeten haben, darüber informiert zu werden, wenn ein anderer Topklub die Ausstiegsklausel über 42,5 Millionen Euro bei RB Leipzig ziehen will. Der Innenverteidiger scheint also tatsächlich oberste Priorität in München zu haben.