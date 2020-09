Bericht: FC Bayern plant feste Verpflichtung von Inter-Leihgabe Ivan Perisic - Knackpunkt Ablöse

Der FC Bayern München treibt die Personalplanungen für die am 18. September beginnende Spielzeit weiter voran. Nachdem bereits das Gerücht vom Interesse der Münchener an Marcelo Brozovic kursierte, hat der deutsche Rekordmeister nun offenbar einen weiteren Inter-Star an der Angel. Und dieser kennt sich in der Bundesliga bereits bestens aus. Die Rede ist von Ivan Perisic, der bereits seit letztem Sommer für den deutschen Branchenprimus aufläuft. Bisher war nicht klar, ob der Kroate über seinen im Sommer endenden Leihvertrag hinaus in München bleibt. Laut Informationen der Bild forcieren die Bayern-Verantwortlichen nun jedoch einen festen Transfer des Flügelspielers.