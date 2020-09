Bericht: FC Bayern muss bis zu sechs Wochen auf Zugang Tanguy Nianzou Kouassi verzichten

Für den FC Bayern beginnt die Vorbereitung auf die kommende Saison mit einer Hiobsbotschaft. Das im Sommer ablösefrei von Paris St. Germain verpflichtete Top-Talent Tanguy Nianzou Kouassi fällt nach Angaben von Bild und Sport Bild bis zu sechs Wochen aus. Der 18 Jahre alte Abwehrspieler leidet an einer Oberschenkelverletzung. Der Franzose galt als eine weitere Alternative für die Innenverteidigung, wo sich neben dem wohl gesetzten David Alaba zuletzt Jerome Boateng und der von einem Kreuzbandriss genesene Niklas Süle um einen Platz bewarben. Da der DFB-Pokal-Auftakt beim 1. FC Düren auf den kommenden Monat verschoben worden war, starten die Bayern am 18. September mit dem Bundesliga-Eröffnungsspiel gegen Schalke 04 in die neue Pflichtspielsaison.