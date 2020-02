Bericht: FC Bayern will Vertrag mit Alphonso Davies verlängern - Fünfjahresvertrag winkt

Das wäre die verdiente Belohnung! Der FC Bayern will laut Sport1 und SportBild mit seinem Linksverteidiger Alphonso Davies verlängern. Demnach winkt dem Kanadier ein neuer Fünfjahresvertrag - mit deutlich erhöhten Bezügen. Erste Gespräche zwischen dem Rekordmeister und Davies sollen sogar schon stattgefunden haben - in London rund um das Bayern-Spiel beim FC Chelsea.

Davies gehört zu den Aufsteigern dieser Bundesliga-Saison. Beim FC Bayern hat er sich inzwischen in der Mannschaft von Hansi Flick - dem ein neuer Vertrag winkt - festgespielt. Auch am Dienstag in der Champions League, als der FC Bayern 3:0 beim FC Chelsea gewann, glänzte Davies. Er dribbelte einige Male stark nach vorn, war in der Rückwärtsbewegung stets aufmerksam und beeindruckte mit einem Sprint bei der Vorbereitung des dritten Tores durch Robert Lewandowski .

Davies beeindruckt durch seine Spielweise

Matthäust schwärmt von Davies - und glaubt an Zukunft bei Real Madrid

Die Eltern des heutigen Bayern-Stars waren einst aus Liberia vor den Wirren des Bürgerkriegs geflohen, Davies kam in einem Flüchtlingscamp in Ghana zur Welt. Anschließend suchte die Familie in Kanada Schutz. Lineker: "Und nun spielt der Junge im Alter von 19 Jahren wunderschönen Fußball für den FC Bayern." In der Tat. Davies nutzte die große Königsklassen-Bühne, um all sein Können erneut auch international zu beweisen.