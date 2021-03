Bericht: FC Bayern vor Vertragsverlängerung mit Eric Maxim Choupo-Moting

Er glänzte zuletzt immer wieder als Backup von Weltfußballer Robert Lewandowski: Der ablösefreie Transfer von Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting hat sich für den FC Bayern München letztendlich als richtige Entscheidung herausgestellt. Der in Hamburg geborene kamerunische Nationalspieler wurde in den letzten Spielen immer wieder von Trainer Hansi Flick eingewechselt, um Torjäger Lewandowski eine Pause zu verschaffen - im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Lazio Rom (2:1) bedankte sich der 32-Jährige für das Vertrauen sogar mit einem Tor. So könnte es in der kommenden Saison auch weitergehen: Wie die Bild berichtet, plant der Triple-Sieger den im Sommer auslaufenden Vertrag mit seinem Neuzugang zu verlängern.

Anzeige