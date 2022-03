Bericht: FC Bayern winkt 200-Millionen-Deal – Sponsoren-Vertrag vor Verlängerung

Dem FC Bayern München winkt offenbar ein finanziell lukrativer Deal. Wie die Sport Bild berichtet, steht der deutsche Rekordmeister unmittelbar vor der Vertragsverlängerung mit Hauptsponsor Telekom. Demnach visieren beide Parteien eine Ausweitung des Kontrakts um vier weitere Jahre an. Dabei sollen die neuen Rahmenbedingungen den Münchenern Zusatzeinnahmen bescheren: Denn trotz der Corona-Krise beinhalte der angestrebte Deal verbesserte Konditionen.

Das Telekommunikationsunternehmen – so heißt es weiter – soll seinen Betrag von 45 Millionen auf 50 Millionen Euro pro Saison erhöhen. Zusätzlich werden dem Bericht zufolge im Erfolgsfall weitere Prämien fällig. Die neue Vereinbarung soll ab dem kommenden Sommer gelten. Bis zum anvisierten Ende der Vertragslaufzeit im Jahr 2026 würden daher mindestens 200 Millionen Euro in die Kasse der Münchener fließen. Dies wären jährlich rund 15 Millionen Euro mehr, als Bundesliga -Konkurrent Borussia Dortmund für seine Partnerschaft mit 1&1 und Evonik erhalte. Eine Bestätigung seitens des Vereins gab es bezüglich der kolportierten Planungen jedoch bislang nicht.

Nach Informationen des Blattes ist auch die umstrittene Partnerschaft mit der Fluglinie "Qatar Airways" ein wichtiger Faktor in den Planungen der Münchener. Demnach soll der Champions-League-Viertelfinalist rund 20 Millionen Euro für die Zusammenarbeit erhalten. Bereits in naher Zukunft stünde ein Dialog mit dem Partner an, um sich über ein weiteres Engagement auszutauschen. Das "Qatar"-Sponsoring hatte nicht zuletzt bei der Jahreshauptversammlung des FCB im November 2021 für Proteste der Klub-Mitglieder gesorgt.